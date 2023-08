Tereza declara "apoio integral" a Adriane

Durante visita a obras em Campo Grande na manhã desta segunda-feira (14), a senadora Tereza Cristina falou sobre o possível cenário político para as eleições de 2024. Ela destacou, ao JD1 que “os municípios onde tiver chance e tiver nomes bons para lançar a candidato, será feito”.

Ainda conforme a senadora, o apoio aos eleitos, que atualmente atuam na prefeitura, como é o caso de Campo Grande, Dourados e Aparecida do Tabuado, tem o ‘apoio integral do PP (Partido Progressista)’. Atualmente, o partido está a frente de 20 prefeituras em Mato Grosso do Sul.

Tereza Cristina estava acompanhando a prefeita Adriane Lopes na manhã de hoje. Juntas, as duas participaram da visita a obra da UBS Dr. Vespasiano B. Martins, na Vila Popular.



