Thalles Tomazelli mobiliza prefeitos de MS diante das mudanças da reforma tributária



O presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e prefeito de Itaquiraí/MS, Thalles Tomazelli, tem intensificado a articulação entre os gestores municipais por uma atuação cada vez mais integrada entre prefeitos, governos e instituições para garantir estabilidade financeira e capacidade de investimento nas cidades.



Diante de mudanças estruturais que podem impactar diretamente as finanças municipais, como a implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), previsto na reforma tributária. A Assomasul tem mobilizado equipes técnicas e promovido debates entre prefeitos e especialistas para antecipar análises e preparar os municípios para o novo cenário fiscal.

Segundo ele, o momento exige atenção redobrada dos gestores. “A responsabilidade do gestor público é garantir que o município tenha uma receita saudável para continuar entregando serviços e investimentos à população. Não é possível avançar sem planejamento e sem compreender os impactos das mudanças que estão sendo discutidas no país”, ressalta Tomazelli.

A Assomasul promove capacitações, orientações administrativas e troca de experiências entre os municípios, fortalecendo a gestão pública e prevenindo erros administrativos que podem gerar prejuízos ou sanções aos gestores.

Um dos avanços recentes nessa agenda institucional foi a implantação da Sala dos Prefeitos no Tribunal de Contas do Estado (TCE), iniciativa construída em parceria com o órgão de controle para ampliar o suporte técnico aos municípios. O espaço permite que gestores e equipes tirem dúvidas diretamente com especialistas do tribunal antes da tomada de decisões administrativas, reforçando uma cultura de prevenção e segurança jurídica na gestão pública.

Além da pauta fiscal e administrativa, Tomazelli também tem acompanhado de perto os desafios enfrentados pelos municípios em diferentes regiões do Estado, incluindo situações emergenciais provocadas por eventos climáticos e impactos na infraestrutura urbana e rural.

Ponto de Atenção

Outro ponto de atenção que o presidente da entidade destaca é o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e capacidade estrutural dos municípios. Em regiões que vivem ciclos acelerados de crescimento industrial, como áreas influenciadas pela chamada rota da celulose e pela expansão agroindustrial, surgem novos desafios relacionados à infraestrutura, habitação, serviços públicos e disponibilidade de mão de obra.

Para Tomazelli, esse cenário exige planejamento conjunto entre municípios, Estado e setor produtivo para garantir que o crescimento econômico seja acompanhado de qualidade de vida para a população.

“A Assomasul existe para fortalecer os municípios. As dificuldades podem ser diferentes em tamanho, mas são comuns na essência”, afirma.



