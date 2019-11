TSE julga assinatura digital para criação de novo partido

Política PSDB - Mais do mesmo, apesar de resolução

O deputado estadual Coronel David, que deverá sair do Partido Social Liberal (PSL-MS) para seguir o presidente na nova agremiação, disse ao JD1 Notícias que, se o TSE permitir a assinaturas digitais para a criação do partido, a Corte terá ainda que estabelecer um procedimento para a coleta, já que a decisão, se favorável, será inédita.

O partido só poderá disputar as eleições de 2020 se estiver criado até abril. A legislação eleitoral determina que o partido esteja regularizado até seis meses antes da votação, que ocorrerá em outubro. Por esse motivo, os apoiadores de Bolsonaro apostam nas assinaturas digitais em vez de a coleta tradicional.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga nesta terça-feira (26) se é possível coletar assinaturas digitais para a criação de um novo partido cuja decisão impactará diretamente a estratégia do presidente Jair Bolsonaro para erguer seu novo partido, a Aliança pelo Brasil.

