O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) inaugurou, na terça-feira (12), Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia (Ciedde), que tem como objetivo garantir a liberdade de escolha do eleitor e combater a desinformação e fake news durante as eleições deste ano.

Visando fortalecer a democracia brasileira e proteger o processo eleitoral de conteúdos nocivos, o centro funcionará na sede do TSE e reunirá integrantes da Justiça Eleitoral, de órgãos públicos e das redes sociais.

O Ciedde ficará responsável por garantir o cumprimento das regras estabelecidas pelo TSE para a propaganda eleitoral, combater fake news e auxiliar os tribunais regionais eleitorais na aplicação dessas normas, que neste ano incluem diretrizes para o uso de inteligência artificial (IA) nas eleições.

O Centro funcionará em rede com os 27 tribunais regionais eleitorais e terá como coordenador o presidente do TSE, Alexandre de Moraes.

Participarão do Centro a Procuradoria-Geral da República, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e as empresas Meta - que é responsável por controlar as plataformas Facebook, Instagram e WhatsApp -, Google, TikTok e X, antigo Twitter.

