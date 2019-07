Tucanos discutirão estratégias para 2020 neste sábado

Lideranças regionais e nacionais do Partido da Social Democracia Brasileira de Mato Grosso do Sul (PSDB-MS) se reúnem neste sábado (18) para trocar experiências, capacitação e fortalecimento da legenda para as eleições de 2020.

Realizado através do Instituto Teotônio Vilela (ITV), o Encontro de Presidentes dos Diretórios Municipais do PSDB irá debater os novos rumos do partido e o posicionamento diante do atual cenário político brasileiro. O ITV é o centro de estudos e formação política do partido.

O presidente nacional do instituto, Pedro Cunha Lima, o consultor em Marketing Político Eleitoral Fabrício Moser e o governador Reinaldo Azambuja são presenças confirmadas no evento.

Reinaldo Azambuja será um dos palestrantes. Às 11 horas, ele vai apresentar o painel “PSDB MS e o jeito tucano de governar”, em que irá falar da gestão à frente do governo de Mato Grosso do Sul, da experiência de reeleição e do papel do partido.

Também participarão do evento os três deputados federais (Beto Pereira, Rose Modesto e Bia Cavasso), além dos presidentes municipais do partido, deputados estaduais, prefeitos, vices e vereadores, entre outras lideranças.

O secretário nacional do PSDB e presidente do ITV em Mato Grosso do Sul, deputado Beto Pereira, explicou que o encontro será “o pontapé inicial para as eleições do próximo ano”.

As eleições de 2020 terão um importante diferencial: o fim das coligações proporcionais. Por conta disso, o advogado Ary Raghiant Neto foi convidado para falar sobre as novas regras da legislação eleitoral.

O presidente do PSDB de Mato Grosso do Sul, Sérgio de Paula, disse ainda que um dos temas a serem abordados é o resgate de antigos ideais. “Vamos discutir o resgate ideológico do partido, aonde queremos chegar”, afirmou.

O Encontro de Presidentes dos Diretórios Municipais do PSDB será realizado das 9h às 17h no Diretório Estadual, na avenida João Arinos, 156.

