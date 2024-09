Última semana, domingo que vem é a eleição

A eleição está chegando, entramos na reta final da campanha. Nessa última fase, quem sabe operar e otimizar os recursos

que tem, pode inclusive crescer e alcançar o objetivo que é o mandato.

Na disputa majoritária, três nomes, Rose Modesto, Beto Pereira e Adriane Lopes tem chances de avançar ao segundo turno. Beto tem apoio do governo do estado, Adriane é a prefeita e busca sua reeleição. Ambos têm máquinas administrativas jogando com suas campanhas, detalhe que não pode ser menosprezado. Mas Rose Modesto, que não as tem, teve bom desempenho nas pesquisas desde que se lançou candidata. Um ou uma estará de fora da eleição na noite de domingo, dia 6 de outubro.

Já na eleição legislativa, 493 candidatos querem uma das vinte e nove cadeiras de vereador. A disputa tem seus medalhões, Carlão, Marquinhos Trad e Silvio Pitu brigam no pelotão da frente e devem estar na câmara municipal. O desempenho das legendas, é o coeficiente eleitoral a ser atingido por elas e um dado vital na sorte dos postulantes.

Na eleição de 1988, Alberto Rondon foi o mais votado, mas não tornou se vereador, pois sua chapa não atingiu o coeficiente necessário para eleger o primeiro edil.

Essa combinação de votação individual com a do partido, é uma estratégia que fulmina novatos, que podem se tornar meros cabos eleitorais em grandes legendas ou trabalhar arduamente em outras onde somente um, ou nenhum, se elegerá. Nomes conhecidos, mas que estavam fora da política como Airton Saraiva, Mauricio Picarelli e Youssif Domingos tentam retornar a vida pública.

A era digital multiplicou riscos em épocas como essa, de disseminação de fake news, que podem destruir um trabalho de meses, ou até anos, arrastando-os para a derrota. Com isso, na internet e nas plataformas da rede social, outra eleição se disputa, e o fato fez com que qualquer candidatura necessite hoje de alguém com conhecimento dos mecanismos que a internet oferece.

Não somente para proteger candidatos, mas também para construir projetos políticos. Já são inúmeros os exemplos de candidaturas que se tornaram vitoriosas a partir da visibilidade de seus atores no universo digital. A propaganda política acaba na quinta-feira, dia 3, e sábado, dia 5, será um dia de mobilização intensa no corpo a corpo com eleitores.

