UniÃ£o Brasil abre processo que pode expulsar Bivar do partido

A Executiva Nacional da União Brasil decidiu aceitar, nesta quarta-feira (13), uma denúncia contra o presidente do partido, deputado Luciano Bivar (União-PE), o que pode resultar em sua expulsão da sigla.

Com o recebimento da representação, que pede o afastamento cautelar e expulsão do deputado, esse último pedido que deverá ser decidido em outro momento, Bivar tem 72 horas para apresentar sua defesa.

Essa crise tem origem na disputa pela presidência da sigla, que envolve Bivar e Antonio Rueda, recém-eleito como presidente da sigla, com a briga ganhando força após duas casas da família de Ruedo serem incendiadas em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, na última segunda-feira (11).

O episódio motivou o protocolo de uma representação de integrantes da União contra Bivar, que é acusado de ameaça de morte contra o vice-presidente Antônio Rueda e seus familiares; indícios de motivação política criminosa nos incêndios que destruíram as casas de Rueda e da tesoureira do partido, Maria Emília Rueda, sua irmã; violência política contra mulher; e validação de cartas de desfiliação de seis deputados do União Brasil do Rio de Janeiro sem submeter à decisão colegiada do partido.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também