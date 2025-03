União das Câmaras de MS convoca eleição da diretoria

A União das Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul (UCVMS) convocou os associados para a eleição da diretoria, prevista para o dia 02 de abril de 2025 em sua sede, situada na avenida Hiroshima, nº 1561, bairro Carandá Bosque II, Campo Grande.

O atual presidente, que ocupa o cargo há cerca de 12 anos é o vereador de Jateí, Jeovani Vieira dos Santos (PSDB). Para escolher a diretoria que vai administrar a instituição pelo período coincidente do mandato legislativo no próximo quadriênio, foram convocados todos os associados que estiverem em dia com suas obrigações legais com a associação e em condições legais de votarem.



“A Comissão Eleitoral homologará a inscrição das chapas concorrentes, que deverão ser protocoladas no setor administrativo na sede da UCV-MS em horário comercial, seguindo os exatos termos do Estatuto Social da entidade, o que deve ocorrer por escrito nos prazos e moldes ali estabelecidos”.

Divergências



Enquanto isso, 49 presidentes de Câmaras Municipais querem a realização de uma Assembleia Geral da UCVMS, para aceitarem que municípios não filiados participem da eleição, caso contrário pedirão o afastamento do atual presidente, vereador Jeovani Vieira.



O vereador de Campo Grande, Junior Coringa (MDB), reúne apoio para tentar reverter a situação que ele chama de "ditadura” no estado.

Em razão dessa situação, um ato será realizado na Câmara Municipal de Campo Grande, atualmente sem data definida, para pedir uma Assembleia Geral, pela participação de todas as Câmaras na eleição, que por determinação da Justiça, deveria ocorrer em setembro, o que daria tempo de outras Casas de Leis se filiarem dentro do prazo de seis meses para que possam ser beneficiadas das ações da UCVMS, mas que conforme ata da instituição, a eleição será em abril.

Caso, o presidente não acate a reivindicação de uma Assembleia Geral, aceitando as Câmaras não filiadas, deixando a eleição para setembro, o grupo de vereadores já tem uma peça pronta para pedir o afastamento de Jeovani Vieira.

