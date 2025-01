Valor de emendas parlamentares para MS cresceu 18% em 2024

Os recursos destinados a Mato Grosso do Sul como ente federativo em 2023 e 2024, foram R$ 376.726.721 milhões em emendas, sendo R$ 104.503.585 da bancada e R$ 272.223.135 de emenda individual. Os indicadores são do ‘Portal Tesouro Nacional Transparente’, e mostram ainda crescimento dos

números com relação ao ente federativo.

O montante repassado às Fundações, Agências, Fundo de Saúde e Secretarias estaduais, que vão diretamente para o Estado e não para os municípios, cresceu cerca de 18% em 2024, com relação a 2023.

Enquanto em 2023 foram destinados a Mato Grosso do Sul R$ 172.329.123, em 2024 foram R$ 204.397.597, mais de R$ 30 milhões de diferença. Com relação aos municípios que foram os maiores beneficiários, o destaque vai para a capital, Campo Grande, que apenas em 2024 recebeu R$ 95,13 milhões, seguido por Dourados com R$ 13,38 milhões e Três Lagoas com R$ 11,81 milhões.

Nos últimos dois anos, Mato Grosso do Sul recebeu R$ 1.049.805.153 bilhão em emendas de parlamentares, somando os recursos de bancada e os individuais destinados ao Estado e municípios.



