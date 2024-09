Veja as diferenças entre as duas pesquisas de hoje

Novas pesquisas divulgadas nesta quinta-feira (5) pelo Instituto Ranking e Novo Ibrape mostram que a candidata do União Brasil, Rose Modesto, está liderando na corrida pela Prefeitura de Campo Grande. O JD1 Notícias analisou os percentuais de cada pesquisa, tanto na visão estimulada quanto na espontânea. As pesquisas foram registradas no TSE como MS-02342/2024 (Instituto Ranking) e MS-09755/2024 (Novo Ibrape/Campo Grande News).

Veja as diferenças percentuais entre as pesquisas:

Pesquisa Espontânea

- Rose Modesto: Instituto Ranking aponta 17,6%, enquanto Novo Ibrape registra 13,1%. Diferença de 4,5 pontos percentuais.

- Beto Pereira: Instituto Ranking indica 12%, e Novo Ibrape 12,7%. Diferença de 0,7 pontos percentuais.

- Adriane Lopes: Ranking mostra 10,4%, enquanto Novo Ibrape apresenta 9%. Diferença de 1,4 pontos percentuais.

- Camila Jara: Instituto Ranking registra 4,2%, e Novo Ibrape 2,5%. Diferença de 1,7 pontos percentuais.

Pesquisa Estimulada

- Rose Modesto: Ranking aponta 35%, e Novo Ibrape 27,2%. Diferença de 7,8 pontos percentuais.

- Beto Pereira: Instituto Ranking indica 22,5%, enquanto Novo Ibrape registra 22,6%. Diferença mínima de 0,1 ponto percentual.

- Adriane Lopes: Ranking mostra 19%, e Novo Ibrape 15,9%. Diferença de 3,1 pontos percentuais.

- Camila Jara: Instituto Ranking registra 7%, enquanto Novo Ibrape apresenta 8,5%. Diferença de 1,5 pontos percentuais.

Pesquisa de Rejeição

- Adriane Lopes: Instituto Ranking indica 20%, e Novo Ibrape 14,9%. Diferença de 5,1 pontos percentuais.

- Beto Pereira: Ranking aponta 7,9%, e Novo Ibrape 9,7%. Diferença de 1,8 pontos percentuais.

- Camila Jara: Instituto Ranking registra 9%, enquanto Novo Ibrape apresenta 16%. Diferença de 7 pontos percentuais.

- Rose Modesto: Tem 5,6% de rejeição no Ranking e 9,1% no Novo Ibrape, com uma variação de 3,5 pontos percentuais.

Margens de Erro e Confiabilidade

Instituto Ranking - Pesquisa realizada com 2.000 entrevistados, margem de erro de 2,2 pontos percentuais e confiabilidade de 95%.

Novo Ibrape - Pesquisa com 1.000 entrevistados, margem de erro de 3,1 pontos percentuais e confiabilidade de 95%.

