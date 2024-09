Veja por onde anda seu candidato nesta quinta-feira (19)

Os candidatos participam de reuniões com apoiadores, fazem visitas e ainda participam de gravações e entrevista durante a corrida a Prefeitura de Campo Grande. Confira a agenda desta quinta-feira (19)

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

- 8h - Agenda interna

- 11h - Entrevista SBT MS - Programa: O Povo na TV (Tatá Marques)

Tarde:

- 14h - Reunião com a Coordenação da Campanha

- 15h - Visita na Sirpha Lar do Idoso - Endereço: R. Luxo, 125 - Nova Lima, Campo Grande - MS

Noite:

- 18:30 - Reunião com a Diretoria da Associação Comercial de CG

- 19:30 e 20:30 - Reunião com lideranças da região do Bandeira e Anhanduizinho

Adriane Lopes (PP):

Manhã e tarde:

- Cumpre expediente na prefeitura municipal de Campo Grande

Noite:

- Encontros com apoiadores

- Reuniões com vereadores da coligação Sem Medo de Fazer o Certo

Beto Pereira (PSDB):

Manhã:

- 08h30 às 12h – Gravação de programa eleitoral

Tarde:

- 15h às 18h – Caminhada na região do Bandeira - Local: Rua Pontalina, Bairro Universitário

Noite:

- 18h30 – Reunião: Educação com o Beto - Local: Comitê Beto - Av. Calógeras, 950 – Centro

- 19h30 – Reunião: Taty Mello (Pcd) – Local: Rua: Vereador Thyrson De Almeida, 4237 - Aero Rancho

Camila Jara (PT):

Manhã:

- 10h às 12h – Gravação do programa de televisão

Tarde:

- 14h - Visita ao Instituto ACIESP - Local: Rua Inôcencia Moreira Dos Santos, 45, Aero Rancho

- Gravação com equipe da TV Morena

Noite:

- 18h30 - Conversa com jornalistas - local: Recanto das Ervas – Rua 13 de Junho, 1592, centro - Pauta: apresentação das propostas da candidata

- 19h30 – Reunião do candidato Chico com movimento da agricultura familiar – MAF. Local: Mankala Espaço Vida - Rua Jorge Pedro Bedoglim, 545, Bairro Mata do Jacinto

Beto Figueiró (Novo):

Manhã:

- 9h – Reunião com vereador e apoiadores

Tarde:

- 14h – Sabatina no programa “hora do Contribuinte”18h30 – Feira Rita Vieira Ubirajara Martins e vereadores

Noite:

- 19h – Reunião com apoiadores

Luso Queiroz (PSOL/REDE):

Manhã:

- Gravação

Tarde e noite:

- Visitas

Jorge Batista (PCO):

Manhã, tarde e noite:

- Visita Biarro Pioneiros

Ubirajara Borges Martins (DC):

Manhã:

- 10h30 – Reunião na região do Bandeira com liderança

Tarde:

- 14h30 – Reunião na região Imbirussu com liderança

Noite:

- 18h30 – Feira Rita Vieira Ubirajara Martins e vereadores

