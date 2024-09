Veja por onde anda seu candidato neste domingo (29)

Os candidatos à Prefeitura de Campo Grande participam de reuniões e fazem visitas pelos bairros da Capital. Confira a agenda deste domingo (29):

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

10h - Reunião com a Comunidade Japonesa (Nipo, Okinawa e Beisebol)

11h - Reunião no Comitê Central com Dr. Lívio Leite

Tarde:

14h - Reunião com lideranças do Indubrasil

15h30 - Reunião com lideranças da região do Jardim Aero Rancho

16h - Reunião com grupo de atletas da região da Vila Carvalho

17h - Caminhada na Orla do Aeroporto

Adriane Lopes (PP):

Manhã

- Caminhadas nos bairros Moreninha e Universitário

- Reuniões com candidatos a vereadores

Tarde e noite:

- Adesivagem e reuniões com apoiadores

Beto Pereira (PSDB):

Manhã:

9h30 - Reunião com indígenas

Tarde e Noite:

- Agendas internas

Camila Jara (PT):

Manhã:

9h - Primavera da Esperança - TV. Ibrahim Melke com Av. Pres. Tancredo Neves

Tarde:

14h às 17h - Gravação de campanha - Praça Cuiabá, bairro Amambaí

Noite:

18h - Plenária de final de campanha com o candidato Jaime - Buffet Romeu e Julieta

Beto Figueiró (Novo):

Tarde:

16h - Bandeirada no QG, na Avenida Afonso Pena

Luso Queiroz (PSOL/REDE):

- Não informou sobre agenda

Ubirajara Borges Martins (DC):

- Caminhadas pelas feiras do Nova Lima, Moreninha e Universitário

