Veja por onde anda seu candidato neste sábado (14)

Os candidatos a prefeitura de Campo Grande seguem cronograma de campanha pelos bairros da Capital nas Eleições de 2024. Confira a agenda deste sábado (14):

Rose Modesto (União Brasil):

Manhã:

9:30 - Caminhada na região central de Campo Grande

11h - Gravação programa eleitoral

Tarde:

15h - Reunião com lideranças no comitê central Rose Modesto

17:30 - Reunião com lideranças do segmento evangélico

Noite:

Reunião com lideranças da região do Tijuca, Alves Pereira e Centro

Adriane Lopes (PP):

Manhã:

Visitas e conversa com funcionários de empresas das regiões Prosa, Centro e Imbirussu

Tarde e Noite:

Reuniões com candidatos a vereador da coligação Sem Medo de Fazer o Certo e apoiadores, nas regiões Anhanduizinho, Lagoa, Bandeira, Prosa e Segredo

Beto Pereira (PSDB):

Manhã:

7h30 a 12h Visita ao Mercadão Municipal/ Local: Rua Sete De Setembro, 65 - Centro

Tarde:

14h30 16h Visitas a Comunidade Quilombola Referência: Alexandre Gramas Pontal

16h - Reunião: Eduardo Romero Solidariedade/ Local: Rua Elvira Matos De Oliveira, 452 - Bairro Universitário

Noite:

19h - Reunião: Klebinho Da Padaria Republicanos/ Local: Rua Neferson Clair De Moraes, Ao Lado Da Padaria Do Klebinho

19:30 - Lançamento: William Maksoud PSDB/ Local: Comitê Beto Av. Calógeras, 950 Centro

Camila Jara (PT):

Manhã:

09:30h - Adesivaço Do Junão/Local: Av. Dom Antonio Barbosa, Esquina Com A Rua Cotegipe

10:30 - Workshop Camilitantes, Formação Do Time Camila/ Local: Teatro Do Mundo Rua Barão De Melgaço, 177, Centro

11:30 - Evento House Dance Campão/ Local: ADUFMS - Avenida Filinto Muller, 559, Vila Ipiranga

Tarde:

15:30 - Reunião Com Apoiadores Do Candidato André Dos Correios/ Local: Rua Nova Europa, 113, Bairro Corcovado

17h - Reunião Candidato Ayrton Com Jovens/ Local: Rua José Ferreira Da Cunha, 177, Iracy Coelho

Noite:

19h - Reunião Com Apoiadores Da Candidata Luiza Ribeiro Organizada Pela Assessoria Da Deputada Gleice Jane E Marcha/Local: Casa Lilás Rua Senador Queiroz, 426, Jardim Leblon

Beto Figueiró (Novo):

Tarde:

15h - Evento no QG com colaboradores e apoiadores - Afonso Pena, em frente ao Bioparque

Luso Queiroz (PSOL/REDE):

Manhã: Entrevista rádio Mega Hits.

Tarde: Entrevista rádio Noroeste.

Noite: Visitas

Jorge Batista (PCO):

Manhã:

Entrevista TV morena

Ubirajara Borges Martins (DC):

Manhã:

10h - Reunião com apoiadores região do Prosa

Tarde:

13h - Corpo a corpo no centro da cidade com eleitores

Noite:

19h40 -Feira do Jardim das Macaúbas/ caminhada com prefeito Ubirajara & vereadores

