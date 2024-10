Veja quem são os candidatos a vereador em MS que não ganharam nem o próprio voto

Nas eleições municipais de 2024, em Mato Grosso do Sul, uma situação chama a atenção: em oito cidades do estado, dez candidatos a vereador não obtiveram nenhum voto, nem sequer o próprio. O fato, registrado em Amambai, Anastácio, Aquidauana, Coxim, Jardim, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso e Rochedo, foi revelado pelos dados do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a ausência de votos, inclusive o auto-voto, não configura irregularidade legal. Ademais, alguns desses candidatos, mesmo sem votos, podem eventualmente assumir o cargo de vereador na condição de suplentes, caso o titular se afaste. Um exemplo é Glenda Gabrielle Maximo (PP), de Rochedo, que pode ser convocada para o cargo, mesmo sem ter recebido votos.

Veja a lista completa dos candidatos que não obtiveram nenhum voto:

1. Deival Ribeiro de Lima (DC) - Amambai

2. Gleice da Cunha Cardoso (PSB) - Anastácio

3. Ariane Anunciação (REDE) - Aquidauana

4. Wesley de Barros Aragão (PDT) - Coxim

5. Horácio Viegas (NOVO) - Jardim

6. Silvano Teza Padilha (MDB) - Rio Brilhante

7. Geovana Silva Soares (PSOL) - Rio Brilhante

8. Caroline Marques de Sá (PODE) - Rio Verde de Mato Grosso

9. Nilson Fernandes Moura (PT) - Rio Verde de Mato Grosso

10. Glenda Gabrielle Maximo (PP) - Rochedo

Este levantamento levou em consideração apenas os candidatos com votos válidos, excluindo aqueles que concorreram na condição de “anulado sub judice”.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também