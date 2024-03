O vereador André Luis oficializou sua filiação ao Partido da Renovação Democrática (PRD) na quarta-feira (20), durante uma cerimônia no Plenarinho da Câmara Municipal de Campo Grande.

Presidente do PRD-MS, Delcídio do Amaral, destacou que a chegada de nomes como a do vereador André Luís, contribuem para a formação de um partido forte.

Delcídio também confirmou André Luís como pré-candidato à prefeitura da capital pelo PRD. “André agrega muito intelectualmente a este debate de Campo Grande, aprofundado daquilo que é importante para a capital. É o que a gente sonha para o partido, trazer a essência raiz da boa política que é o debate e não, simplesmente, transformar eleição e política em uma questão monetária que é o que acontece hoje, lamentavelmente. Nós temos que virar essa página e ele é o pioneiro desse novo tempo”.

A cerimônia contou com a presença de Delcídio do Amaral, presidente estadual do PRD e pré-candidato à prefeitura de Corumbá, do presidente do PRD em Campo Grande Adauto Souto e do vereador Claudinho Serra (PSDB), que representou os colegas da Casa de Leis.

André Luis expressou entusiasmo pela sua futura candidatura, enfatizando seu compromisso com uma política inovadora, fugindo da política voltada aos ataques pessoais e de extremos. “Vou trabalhar forte e de uma maneira diferente, para não usar o que se faz hoje na política. Vou trabalhar com ideias e propostas, com uma política limpa e sem destruição. A nossa discussão não vai despencar para as particularidades individuais dos candidatos, a gente quer discutir temas importantes para Campo Grande”.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também