Vereador Delegado Wellington reforça a importância da proibição do uso de canudos plásticos

O vereador Delegado Wellington (PSDB) votou a favor, na quinta-feira (6), do Projeto de Lei de autoria do vereador Veterinário Francisco, que previa a proibição do fornecimento e utilização de canudos de plástico, exceto os biodegradáveis, em restaurantes, bares, quiosques e similares em Campo Grande. A proposta precisava de 15 votos favoráveis para a aprovação, mas apenas 13 vereadores concordaram com o projeto.

Segundo os vereadores que votaram contra o projeto, a proibição dos canudos não resolvem os problemas ambientais e ainda prejudica os comerciantes, mas no entendimento do vereador Delegado Wellington, o meio ambiente deve ser prioridade. “Existem alternativas, o que não podemos é continuar com esse fundamento de que vamos prejudicar o empresariado e deixar de lado o meio ambiente, porque esse sim se a gente não preservar as gerações futuras vão sofrer", declarou o vereador.

A cidade pioneira na proibição do fornecimento de canudos plásticos foi o Rio de Janeiro, em julho do ano passado. Outras cidades como Espírito Santo e Santos seguiram a ideia e outras seguem em discussão.

Dados alarmantes

Segundo uma estimativa do Fórum Econômico Mundial, existem 150 milhões de toneladas de plásticos nos oceanos e caso o consumo siga no mesmo ritmo dos números atuais os cientistas preveem que haverá mais plásticos do que peixes nos oceanos até 2050. Diante desse cenário, algumas empresas anunciaram a retirada dos canudos de seus estabelecimentos ou substituíram por outros de fontes biodegradáveis.

