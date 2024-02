Vereador denuncia corrupção na Câmara de Terenos e pede intervenção do Gaeco

Saiba Mais Interior JD1TV: Vereador renuncia e denuncia corrupção na Câmara de Terenos

O vereador José da Silva Cipriano, conhecido como "Zé Paraíba" (PP), em seu terceiro mandato em Terenos, formalizou uma denúncia ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), alegando corrupção na Câmara Municipal da cidade. O alvo da denúncia é o presidente da casa, Marcos Inácio Campos, a quem Zé Paraíba acusa de liderar um suposto esquema de desvio de dinheiro público.

No início deste mês, Zé Paraíba utilizou a tribuna para tornar pública sua decisão, declarando sua discordância com possíveis atos ilícitos na casa de leis. Anteriormente, ocupando a posição de primeiro secretário, o vereador afirmou possuir 'indícios' que caracterizam corrupção na gestão de Marcos Inácio Campos.

Na denúncia protocolada no MPMS, o parlamentar solicita ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) que investigue pagamentos de serviços não condizentes com a realidade, sem contraprestação, e também apure o pagamento a um terceiro que não seria servidor da casa de leis, mas que estaria recebendo R$ 6 mil.

Segundo Zé Paraíba, o presidente da casa, Marcos Inácio Campos, não tem dado a devida atenção à situação. Ontem (segunda-feira, 19), a vereadora Lucilha de Almeida, terceira secretária da casa de leis, renunciou ao cargo. Durante sua renúncia, ela abordou os apontamentos feitos por "Zé Paraíba" sobre possíveis desvios de dinheiro público na Câmara.

A reportagem apurou que "Zé Paraíba" alega ser alvo de ameaças por parte do presidente da casa de leis. O vereador pode ter feito uma denúncia na polícia civil, acompanhado por uma testemunha, em decorrência dessas supostas ameaças.

O MPMS agora deve investigar as alegações apresentadas por "Zé Paraíba" e as eventuais irregularidades na gestão da Câmara Municipal de Terenos.

Procuramos o presidente da casa de leis, vereador Marcos Inácio Campos, para obter um posicionamento, mas não obtivemos retorno. O espaço permanece aberto para manifestações.

