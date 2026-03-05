Vereadores analisam criação da Clínica da Família Itinerante

A criação do Programa Clínica da Família Itinerante está entre os projetos que serão analisados pelos vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande na sessão ordinária desta quinta-feira (5), a partir das 9h.

A proposta consta no Projeto de Lei 12.084/25, substitutivo ao Projeto de Lei 11.990/25, de autoria do vereador Fábio Rocha. O texto institui o programa com o objetivo de levar atendimento básico de saúde, ações preventivas e orientações médico-sanitárias a diferentes regiões da Capital por meio de unidades itinerantes.

Além desse projeto, os vereadores também devem votar o Projeto de Lei 12.006/25, que permite a doação de ração para cães e gatos como alternativa à doação de alimentos não perecíveis em eventos promovidos ou apoiados pelo Executivo municipal. Pela proposta, de autoria do vereador Veterinário Francisco, caberá ao cidadão escolher entre doar alimentos ou ração. A medida busca ampliar as ações de solidariedade voltadas a animais em situação de vulnerabilidade.

Palavra Livre

Durante a sessão, a presidente da Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais de Mato Grosso do Sul (Feserp/MS), Lilian Fernandes, usará a Tribuna para falar sobre requerimento da entidade que pede a suspensão dos descontos de consignação em folha de pagamento vinculados ao Banco Master. O convite foi feito pelo vereador Landmark.

