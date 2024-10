Vereadores analisam projeto para conscientização sobre a depressão da pessoa idosa

O projeto de lei n. 11.394/24, que institui a Campanha Municipal de Conscientização sobre a Depressão da Pessoa Idosa no município de Campo Grande passa por votação na Câmara Municipal nesta quinta-feira (3).

De acordo com a proposta do vereador Carlão, e assinada pelo vereador Ronilço Guerreiro, o objetivo é promover ações educativas e informativas acerca da depressão entre os idosos no âmbito do Município de Campo Grande.

Estão previstas palestras, seminários, workshops, distribuição de material educativo e outras campanhas. A proposta será votada em segunda discussão e votação e, caso aprovada, segue para sanção da prefeita.

