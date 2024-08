Vereadores votam projeto de adaptação de moradias para Pessoas com Deficiência

Quatro projetos estão previstos para votação na Ordem do Dia da Câmara Municipal de Campo Grande nesta terça-feira (13), a partir das 9h20 no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo Youtube, Rede E e TV Câmara, no canal 7.3 da TV aberta.

Em segunda discussão e votação, segue para análise o projeto de lei n. 10.864/23, que cria diretrizes para incentivo ao uso da Terapia Assistida por Animais (TAA) como tratamento terapêutico complementar. A proposta é dos vereadores Professor André Luis, Betinho e Zé da Farmácia.

Os vereadores também apreciam o projeto de lei n. 11.300/24, do vereador Otávio Trad, que institui a “Campanha Permanente Cuidar + dos Animais Silvestres” no município de Campo Grande.

Também será votado o projeto de lei n. 11.247/24, da vereadora Luiza Ribeiro, que declara de utilidade pública municipal o Instituto de Apoio e Capacitação Instrução de Economia Solidária do Povo.

E, por fim, o projeto de lei n. 11.244/24, que cria o Programa Municipal de Adaptação de Moradias para Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. A proposta é do vereador Prof. Juari.

