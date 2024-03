Em Brasília, o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso do Sul (Fiems), Crosara Júnior, participou do lançamento da Agenda Legislativa 2024, quem tem como prioridade o setor industrial.

No evento realizado nos dias 19 e 20 deste mês , foram analisadas 733 proposições, que resultaram na lista de 134 propostas, com grande potencial para atrair investimentos, melhorar a competitividade da economia do Brasil, e criar emprego e renda.

Também foi mostrada a Pauta Mínima da Indústria, que é um documento elaborado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que apresenta 17 propostas com maior impacto para o desenvolvimento econômico e social do país.

"Em Mato Grosso do Sul, nós vivemos o melhor momento da indústria, e por isso temos total interesse nessas políticas para que a gente possa acompanhar o país na retomada do setor e nos estabelecermos como um grande estado industrial”, declarou Crosara Júnior.

Entre os destaques, estão a regulamentação da reforma tributária e a aprovação de proposições legislativas relacionadas ao esforço de neoindustrialização.

Para construir a Agenda Legislativa 2024, a CNI contou com a participação de 158 entidades do setor industrial, incluindo federações das indústrias, associações setoriais e sindicados nacionais.

