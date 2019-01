Vídeo: Coringa aciona ANEEL contra Energisa

O deputado federal Ademar Vieira Júnior, o “Coringa”, do PSD, gravou um vídeo em frente a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), onde afirmou estar com documentos de diversas reclamações de consumidores sul-mato-grossenses, que foram surpreendidos com altas taxas em faturas na conta de energia elétrica no mês de janeiro.

Restando poucos dias com o mandato de deputado federal, Coringa disse que elaborou requerimento onde cobra fiscalizações mais ferrenhas da ANEEL em relação a Energisa-MS. “Nós queremos explicações sobre os motivos das contas chegarem tão altas na casa do consumidor”.

O deputado pontuou que a Câmara Municipal de Campo Grande, irá fazer reunião na manhã de sexta-feira (25), para tratar do assunto junto a representantes da empresa e que participação da população é fundamental.

As faturas do mês de janeiro causaram reações e reclamações de consumidores que consideraram os valores altos e fora dos padrões de consumo. Em publicações nas redes sociais muitos publicaram que a rotina não mudou e mesmo assim, as contas de energia chegaram com valores muito acima da média.

Ontem, uma reunião entre os Procons municipais e estadual, a Decon e a Energisa, a concessionária que administra a distribuição de energia em Mato Grosso do Sul concordou parcelar as faturas dos consumidores em até quatro vezes.

A Energisa que informou em nota que "não é um aumento abusivo e sim uma variação de consumo por causa das altas temperaturas".

Veja o vídeo:

