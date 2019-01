Em reunião, Energisa concorda parcelar faturas em até 4 vezes

Em uma reunião nesta terça-feira (22) entre os Procons municipais e estadual, a Decon e a Energisa, a concessionária que administra a distribuição de energia em Mato Grosso do Sul concordou parcelar as faturas dos consumidores em até quatro vezes. A decisão foi tomada depois de moradores denunciarem os valores "abusivos" nas contas de energia do mês de dezembro, com vencimento em janeiro.

Os Procons de Costa Rica, Itaporã e o Procon estadual, juntamente com a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), se reuniram com o presidente e o diretor da Energisa, para buscar uma solução para os consumidores.

O titular do Procon-MS, Marcelo Monteiro Salomão, disse que “a Energisa concordou em parcelar em até quatro vezes as contas que tiveram aumento expressivo", essa foi a maior vitória na reunião, assim o consumidor não tem a sua energia cortada, afirma Salomão.

A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com a Energisa que informou que "não é um aumento abusivo e sim uma variação de consumo por causa das altas temperaturas".

Salomão afirmou que o Procon continua recebendo reclamações que serão encaminhadas para a Energisa para tentar uma conciliação.

