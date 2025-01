Vídeo de Nikolas Ferreira sobre taxação do Pix preocupa governo de Lula

A divulgação de um vídeo pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em que ele sugere que o governo federal poderia taxar o Pix, gerou grande repercussão e preocupação no Palácio do Planalto.

O conteúdo viralizou rapidamente nas redes sociais, alcançando mais de 100 milhões de visualizações e tornando o parlamentar um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter) na manhã desta quarta-feira (15).

No vídeo, Nikolas afirma “não duvidar que o Pix venha a ser taxado” e associa mudanças no monitoramento de transações eletrônicas pela Receita Federal à possível cobrança de Imposto de Renda (IR) sobre valores cuja origem não seja comprovada.

A informação foi amplamente compartilhada e gerou debates entre internautas.

No entanto, o governo federal nega categoricamente qualquer relação entre o controle das movimentações financeiras pela Receita e uma eventual taxação do Pix ou cobrança de IR.

Diante da repercussão, a equipe do ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, intensificou os esforços para preparar uma campanha de esclarecimento à população.

Sidônio se reuniu na manhã desta quarta-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e a pauta incluiu estratégias de combate à desinformação e a criação de conteúdo que negue os rumores sobre a taxação do Pix.

Auxiliares do governo expressaram incômodo com a viralização do vídeo antes do lançamento da campanha oficial, destacando a urgência de iniciativas para contrapor informações falsas.

