Vídeo: Senadora de MS é vista nos EUA ao lado de lobista investigado

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) foi vista em shopping de luxo, nos Estados Unidos, ao lado do controverso lobista Silvio Assis, onde passam férias, a informação foi divulgada pelo site Metrópoles.

Soraya e Silvio Assis foram filmados, na última sexta-feira (26) fazendo compras juntos na loja da grife francesa Louis Vuitton do The Mall at Millenia, um dos principais shoppings de luxo em Orlando, no estado da Flórida.

Nas imagens obtidas pela coluna, é possível ver a senadora sul-mato-grossense e o lobista na loja com taças de espumante. Em um dos vídeos, Soraya aparece próximo ao provador elogiando uma peça que Silvio Assis experimentava.

O lobista é suspeito de propina para facilitar compras de vacinas contra a Covid-19 até a acusação de extorquir empresários do setor de apostas on-line.

Por meio da assessoria de imprensa, a senadora confirmou que foi na loja com o lobista, mas não deu mais detalhes. A assessoria ainda enfatizou que a senadora está curtindo o recesso com a família nos Estados Unidos.

