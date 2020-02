Witzel, governador do Rio, deve vir à capital lançar Paulo Matos à prefeitura

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, virá a Campo Grande para lançar a candidatura a prefeito do empresário, Paulo Matos, pré-candidato pelo Partido Social Cristão (PSC), da capital sul-mato-grossense.

Ao JD1 Notícias, Paulo Matos, que é presidente regional do PSC, adiantou que a partir de abril o partido definirá a data do evento e acrescentou que, além de Witzel, virá também o governador do Amazonas Wilson Miranda Lima, além de lideranças nacionais da sigla.

Matos participou na semana passada de uma reunião com lideranças do partido, onde definiram estratégias internas para as eleições municipais, avaliaram pontos importantes como o entendimento da bancada federal sobre a reforma tributária e a definição de um projeto para acabar com os fundos partidário e eleitoral, que será encaminhado ao Congresso Nacional ainda neste ano. “Pude falar também sobre os projetos para Mato Grosso do Sul e tive reiterado apoio a nossa pré-candidatura em Campo Grande”, acrescentou.

Sobre a preparação para as eleições municipais deste ano, Paulo disse que trabalha na reestruturação do partido no Estado e, na capital, já está definindo as plataformas para apresentar a população e o partido está concentrado na chapa para vereador. “Apresentaremos novos nomes que têm muita representatividade em todos os setores da sociedade. Temos profissionais da área da saúde, assistência social, esporte, segurança pública, setor produtivo”, enumerou sobre os nomes do partido para a disputa pelas vagas na Câmara Municipal da capital.

Sem mencionar nomes, Matos garante que os nomes que o PSC apresentará para vereador “farão a diferença”. “A maioria nunca participou de eleição. São pessoas que têm serviço prestado e que sempre ficou olhando a política e agora se colocarão a disposição”, disse.

