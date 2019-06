Yves Drosghic é eleito para comandar o PDT, na capital

O Partido Democrático dos Trabalhadores (PDT) de Campo Grande elegeu durante convenção municipal neste sábado (1º), o advogado Yves Drosghic, para comandar a sigla pelos próximos dois anos.



Yves defende uma candidatura própria para a prefeitura de Campo Grande nas próximas eleições. “Queremos levar ao Legislativo Municipal o maior número de vereadores que puder realizar, logicamente que isso só será possível se junto elegermos um prefeito pela sigla”, disse.



O presidente regional do PDT, Dagoberto Nogueira, afirmou que vê “um momento favorável para a sigla”, e reitera que todos os militantes devem estar de acordo com as ideologias do partido. “Vamos filiar pessoas que pensam como a gente, com a mesma formação ideológica. É muito ruim lutarmos tanto para elegermos pessoas que no fim acabam defendendo uma outra bandeira durante a campanha política”, comentou.



Além da eleição do diretório municipal, tomaram posse os presidentes: Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, professor Marlon; Movimento Negro – Mestre Shallom Teodoro; Núcleo Indígena, Sander Barbosa, da etnia Kaiowá; Núcleo Direitos Humanos, professor Gêiser Barreto, Núcleo de Saúde, Cléo Gomes; Núcleo de Cultura, Ernani Jr.

