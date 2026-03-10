Zé Teixeira pede recursos federais para obras em Nova Alvorada do Sul e Jateí

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou indicações na Assembleia Legislativa solicitando recursos federais para obras em Nova Alvorada do Sul e Jateí. Os pedidos foram encaminhados à bancada federal de Mato Grosso do Sul e incluem melhorias na assistência social e na educação.

Em Nova Alvorada do Sul, a principal demanda é a construção de uma segunda unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O pedido atende solicitação da vereadora Rozidália dos Reis e tem como objetivo ampliar o atendimento, já que a unidade atual enfrenta sobrecarga devido ao crescimento da população.

Para o município, o parlamentar também solicitou verbas para a reforma da Escola Municipal Rosalvo da Rocha Rodrigues, no distrito de Pana. A proposta, apresentada pelo vereador Ronaldo de Camargo, prevê melhorias na estrutura da escola, revitalização do parquinho infantil e modernização tecnológica, com compra de computadores e instalação de internet para reativar a sala de tecnologia, que está sem funcionamento há cerca de dez anos.

Já em Jateí, o deputado pediu recursos para instalar aparelhos de ar-condicionado em todas as salas do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Mafalda Maria Pereira Targino. A demanda foi apresentada pela vereadora Antônia Lacerda e busca melhorar as condições nas salas de aula, frequentadas por cerca de 190 alunos.

