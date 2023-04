AO VIVO: Fernando Novaes fala sobre procedimentos estéticos no Saúde e Bem-Estar

Fernando Henrique Novaes é cirurgião plástico, especialista em cirurgias de contorno corporal e aborda no programa desta sexta-feira (14), técnicas de lipoescultura, abdominoplastia e remodelação de costelas, procedimento no qual é pioneiro em Mato Grosso do Sul.

Em caso de dúvidas sobre o tema o telespectador pode participar e enviar sua pergunta pelo Facebook do JD1Notícias.com . Assista:

