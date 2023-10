JD1TV: Cynthia Ayala fala sobre avanços da Harmonização Orofacial

A Harmonizacao Orofacial foi tema da entrevista com a especialista Cynthia Ayala, na edição desta sexta-feira (20), do Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes. Durante a conversa, foi abordado sobre os avanços da harmonização frente as novas tecnologias.

"A saúde do paciente é importante e precisa ser avaliada antes de tudo. E é importante lembrar que não existe sorriso sem face, e face sem dente, então temos aí um conjunto de coisas. A Harmonizacao Orofacial é a única especialidade que engloba face e dentes. O nosso diferencial é, justamente, ter todo esse controle e sabedoria do que os dentes impactam em uma face. Buscando sempre entregar os melhores resultados para os nossos clientes", ressaltou Cynthia.

A entrevista também abordou sobre os cuidados e cautelas com o procedimento, bem como os diversos resultados que podem ser obtidos por meio da inovação da harmonização. Assista na íntegra:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também