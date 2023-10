JD1TV: Odontólogos explicam sobre implante de zircônia e quais as vantagens

A implantodontia foi tema da entrevista com os odontólogos Bruno Luiz Lessa e Roberto Marsola, na edição desta sexta-feira (6) do Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes.

Durante a conversa, os especialistas em implante dentário destacaram sobre o implante de zircônia, considerado um método inovador.

"Apesar do titânio ser o material mais utilizado para fabricação de implantes dentários, alguns pacientes apresentam reações indesejáveis relacionadas à estética e hipersensibilidade ao material. Por esse motivo, alguns materiais substitutos vêm sendo propostos, dentre eles destaca-se a zircônia devido à biocompatibilidade e às excelentes propriedades mecânicas", detalharam os odontólogos.

A entrevista também abordou sobre a desmistificação e função do implante dentário. Assista na íntegra:

