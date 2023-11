JD1TV: Saúde e Bem-Estar recebe médico carioca com tema de combate à surdez

O Programa Saúde e Bem-Estar desta quinta-feira (09) trouxe como convidado o otorrinolaringologista, Jair Castro, médico atuante no Rio de Janeiro, que falou sobre as especificidades da profissão, quais são as atribuições desse profissional, principalmente informações sobre como tratar o ronco e a qualidade do sono. além de trazer informações pertinentes a prevenção da Surdez, já que dia 10 de novembro é comemorado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez.

De acordo com o médico, esse profissional trata de ouvidos, nariz e garganta e fala sobre a prevenção à surdez. "Hoje temos um teste que foi popularizado como nome de 'teste da orelhinha', o nome correto é triagem auditiva neonatal universal. Toda criança no Brasil, por lei, precisa fazer esse teste e se ele não passar nesse teste, ele vai ser submetido a vários exames e se ele realmente tiver uma perda auditiva importante, ele tem que ser diagnosticado e tratado até os 24 meses".

Ele comenta também sobre testes práticos que os pais podem fazer e ficar alerta para exames mais aprofundados. "A TV é um teste importante, a criança pede mais volume do que a casa, outro a criança não consegue acompanhar, pede pra repetir as palavras e o mais importante é a queda do rendimento acadêmico, ele vai mal na escola, não consegue acompanhar, não consegue ter desenvolvimento de fala adequada, não consegue ser alfabetizado adequadamente. Isso tem que ser visto rapidamente, porque é um problema complicado e pode evoluir para dificuldades de aprendizado para o futuro", enfatiza.

Outro tema da entrevista foi sobre a importância do sono de qualidade, falando sobre ronco e apneia do sono, em adultos e crianças também. Um tema importante que altera a qualidade de vida, disposição física, intelectual, emocional e cognição. O médico comenta que o paciente precisa de uma série de profissionais para o tratamento, incluindo o otorrinolaringologista.

