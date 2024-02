Saúde e Bem-Estar: Qualidade do sono é essencial para restauração do corpo, diz dentista

O Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (09) de Carnaval abordou o tema sono. O Dr. Plácido Menezes falou como a qualidade do sono influência na saúde do nosso corpo, e como a falta dela nos causa distúrbios metabólicos, doenças, apneia e até problemas no coração.

A qualidade do sono não está ligada ao tempo que a pessoa passa dormindo, e sim se a pessoa consegue passar pelas quatro etapas do sono (NREM1, NREM2, NRE3, REM). O sono REM é a principal etapa.

“Se você dorme mal, o que acontece? além de ter quedas, você tem um outro problema também, de um outro hormônio essencial para a longevidade para a vida, esse hormônio é vida, que é a melatonina”, pontuou Dr. Plácido.

Para ter uma boa qualidade de sono é importante manter uma rotina, pois o corpo humano trabalha com ciclos.

Veja mais detalhes no vídeo abaixo:

