Saúde e Bem-Estar recebe o cirurgião plástico, Fernando Novaes, nesta sexta-feira

O cirurgião plástico, Fernando Henrique Novaes estará no Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (13) para discutir técnicas de lipoescultura e abdominoplastia.



Fernando Novaes é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica SBCP e especialista em cirurgias de contorno corporal e abordará remodelação de costelas, procedimento no qual é pioneiro em Mato Grosso do Sul.

O cirurgião responderá perguntas dos leitores que interagirem pelo Facebook JD1Notícias.com . Acompanhe pelo Youtube do portal e siga o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

