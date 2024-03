JD1TV: Sono desregulado afeta o desenvolvimento escolar das crianÃ§as, diz especialista

“Quarto é para dormir. Seguir o ritual de dormir, quarto escuro, temperatura agradável, roupas leves”, essa é a dica que o Dr. Marcílio Delmondes deu durante o Saúde e Bem-Estar de hoje (01). Ao lado do Dr. Plácido Menezes, ele falou sobre o resultado de dormir mal em crianças e adultos.

Segundo eles, 70% da população apresenta o problema do sono, que vem causando Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs), estresse silencioso, aumento da probabilidade de ter câncer e problemas psicológicos.

Para ter uma boa qualidade de sono, é recomendado não praticar atividades muito agitadas antes de dormir, como jogar vídeo game, e assistir filme de ação e terror. Para garantir, assim, a recuperação das funções mentais, e a conservação de energia.

“Quem dorme mais envelhece menos, adoece menos, morre menos, e é mais inteligente.”, aponta o neurologista.

