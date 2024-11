8 milhões de doses: Ministério da Saúde reforça estoque contra a Covid para 2025

O Ministério da Saúde vai receber mais de 8 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. O montante é suficiente para manter os estoques abastecidos pelos próximos seis meses. Nas próximas semanas, novas remessas serão entregues pelos três fornecedores que a pasta mantém contratos. Um lote de 3 milhões de doses será destinado ao público acima de 12 anos. Para as crianças menores, serão aproximadamente 2 milhões de doses. As entregas devem ocorrer na primeira quinzena de dezembro.

O cronograma conta ainda com a entrega do primeiro lote de vacina contra cepa JN.1. O recebimento, de 3 milhões de doses, será possível após a aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em 22 de novembro deste ano. O planejamento de abastecimento contempla doses para bebês, pediátricas e adulto. As vacinas serão distribuídas aos estados de acordo com a demanda e capacidade de armazenamento.

O Ministério da Saúde ressalta que todas as vacinas disponibilizadas no SUS (Sistema Único de Saúde) são seguras e eficazes. Vale ressaltar que, após a atualização das cepas, a Anvisa permite o uso das doses em estoque por até nove meses. As doses a serem recebidas fazem parte do contrato de aquisição de 69 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, válido pelos próximos 2 anos.

Painel inédito

O Ministério da Saúde lança, em dezembro, um painel para monitorar o estoque de vacinas no SUS. A plataforma digital oferece transparência e agilidade na distribuição dos imunizantes.

O PNI distribui, anualmente, cerca de 300 milhões de doses para os 5.570 municípios. O Brasil continua registrando aumento nas coberturas vacinais. Trata-se de um processo logístico complexo, com tempos diferentes de estado para estado, dada a extensão e diversidade territorial do país.

