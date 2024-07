Adriane amplia atendimento pediátrico e inaugura Pronto Atendimento Infantil

A prefeita Adriane Lopes realizou ontem (2), a inauguração oficial do Pronto Atendimento Infantil (PAI), em atividade desde o dia 3 de junho, e a entrega da revitalização da Unidade Básica de Saúde da Família (USF) Tiradentes.



O Pronto Atendimento Infantil 24 horas está localizado no Centro Regional de Saúde do Tiradentes, onde há um complexo de saúde. Em 30 dias, foram atendidas 3 mil crianças, com uma média de 100 pacientes infantis por dia. A unidade tem pelo menos cinco pediatras trabalhando em turnos de 12 horas.

Adriane destacou que a inauguração é uma resposta rápida para um problema antigo de Campo Grande. “A pediatria sempre foi um desafio para a gestão da saúde da nossa cidade, por isso, nossa administração trabalhou intensamente para haver esse avanço e uma solução para as mães e para as famílias da Capital. Sou mãe, sou mulher e sei a dor de ter um filho doente aguardando atendimento, por isso, esse investimento chega como uma resposta positiva”.



Além do Pronto Atendimento Infantil 24 horas, o complexo de saúde do Tiradentes conta com a USF, que foi totalmente revitalizada, ganhando pintura, novos equipamentos e instalações como 12 aparelhos de ar-condicionado. Localizados na Região Bandeira, os prédios do complexo passaram por melhorias na hidráulica, elétrica e outras manutenções necessárias.

Conforme a prefeita Adriane, para desafogar o atendimento no CRS Tiradentes, a Sesau estendeu o horário de funcionamento da USF do Bairro Noroeste, que antes fechava às 17 horas e, há um mês, passou a funcionar até às 23 horas. A estratégia deu certo, já que muitos pacientes saíam da região em direção ao CRS Tiradentes.

