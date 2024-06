Adriane assina Ordem do Serviço para construção da USF Parati

Saúde MS investe R$ 7 milhões em novo Hospital da Criança e do Adolescente com Deficiência

Também foram assinadas em solenidade no bairro Aero Rancho, a Ordem de Serviço para início da Reforma e Ampliação da UBS Aero Rancho – CRS Aero Rancho, CAPS III Aero Rancho O complexo, composto pelo Centro Regional de Saúde (CRS), Unidade Básica (UBS) e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), atende a uma população de mais de 100 mil pessoas. A reforma ocorrerá na estrutura física, incluindo pintura interna e externa, adequações nas redes elétrica e hidráulica, revisão do telhado, calhas e rufos, além da ampliação de consultórios e a substituição de mobiliários e equipamentos danificados.