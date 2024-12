Anvisa autoriza a fabricação de concorrente nacional do Ozempic

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta terça-feira (23), a farmacêutica brasileira EMS a produzir dois medicamentos à base de liraglutida, para tratamento da obesidade e diabetes tipo 2.

O laboratório espera que o Olire, destinado ao tratamento de obesidade, e o Lirux, voltado ao controle da diabetes tipo 2, estejam nas farmácias brasileiras já em 2025.

A liraglutida é o mesmo princípio ativo presente nos medicamentos Saxenda e Victoza, da Novo Nordisk, laboratório fabricante do famoso Ozempic e do Wegovy, mas que tem como princípio ativo a semaglutida.

Com a decisão da Anvisa, publicada no Diário Oficial da União (DOU), a EMS se torna a primeira farmacêutica 100% brasileira a produzir medicamentos dessa categoria. “Desenvolvemos um produto no país, com tecnologia brasileira, do zero. Vamos fabricar desde a matéria-prima até o produto acabado”, disse o presidente do Conselho de Administração da EMS, Carlos Sanchez.

