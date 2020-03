ApÃ³s receber doaÃ§Ã£o, Procon entrega ao Corpo de Bombeiros Ã¡lcool em gel

O Procon-MS entregou nesta segunda-feira (30) 150 unidades de álcool em gel ao Corpo de Bombeiros do estado. Segundo a entidade, o produto será utilizado por profissionais que estão na linha de frente do combate a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Ainda conforme o Procon, os recipientes de 100 gramas foram adquiridos por meio de doações. Para o comandante dos Bombeiros, Coronel Joílson, essa ação de cooperação vem injetar ânimo naqueles que se encontram na linha de frente do combate à epidemia. “Trata-se de união de forças de duas organizações muito importantes e imprescindíveis na vida do cidadão e que, agora, se esforçam de maneira ímpar para evitar a disseminação do problema”, afirmou.

A doação do álcool foi uma iniciativa da PH Cosméticos, cuja responsável é Fernanda Oliveira. Segundo Salomão “veio em boa hora, principalmente pela escassez do produto que se verifica em quase todo o país”. “Ações desse tipo vêm auxiliar grandemente as pessoas e entidades que se encontram muito preocupadas uma vez que a propagação do vírus é muito rápida e a letalidade que vem ocorrendo em proporção bastante alta”, finalizou.

