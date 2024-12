Bombeiros e cães coterapeutas visitam pacientes pediátricos no Hospital Regional

Na manhã desta quinta-feira (19), o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) recebeu militares do Corpo de Bombeiros, voluntários e cães coterapeutas, que participaram de uma ação solidária que incluiu entrega de brinquedos, música e interação com os animais, promovendo momentos de conforto e humanização no ambiente hospitalar.

A iniciativa passou pelas alas de Pediatria, CTI Pediátrico, Oncologia Infantil e Pronto Atendimento Médico (PAM), acompanhada pela Banda do Corpo de Bombeiros.

A atividade integra o projeto “Cão Herói, Cão Amigo”, desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar há 12 anos, com a atuação de cerca de 20 cães treinados para terapia assistida.

“O trabalho é recompensador. Ver o sorriso no rosto das crianças e a alegria nos olhos delas não tem preço. Levar um pouco de conforto e receber gratidão em troca é algo que nos motiva a continuar”, afirmou o sargento Thiago Kalunga, responsável pelo projeto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também