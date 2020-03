Após Mato Grosso do Sul registrar nove casos suspeitos de Corona vírus, o Corpo de Bombeiros recebeu kits de proteção para que os militares possam atender de forma segura os pacientes com casos suspeitos da doença no estado.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Joilson Amaral, explica que todas as viaturas de resgate já estão equipadas com os kits.

“Eles são padronizados pelo Ministério da Saúde. Neles há jaleco, máscaras, luvas e óculos de proteção. Nos casos suspeitos e que necessitar de atendimento, os militares poderão se equipar, colocando-os por cima da farda. Desta forma conseguimos prevenir nossas equipes de emergência e garantir o atendimento à vítima”, disse o coronel.

A instituição também está fazendo recomendações aos militares para atendimentos de eventuais casos. Eles deverão tomar medidas padrões de precaução, como evitar contato direto com o paciente e com secreções e gotículas.

Pessoas que apresentarem febre e sintomas respiratórios, ou vindas da China e de países em que há registro da doença, serão consideradas suspeitas. Elas deverão receber máscara cirúrgica e luvas, evitando uma possível contaminação.

Sintomas do Corona vírus

Os sinais e sintomas clínicos do novo coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado. Podem, também, causar infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonias. Os principais sinais e sintomas são: febre; tosse; dificuldade para respirar.

Deixe seu Comentário

Leia Também