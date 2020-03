Joilson Francelino, com informações do R7

A ministra dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, Seiko Hashimoto, afirmou na manhã desta terça-feira (3), que o surto do coronvarírus pode adiar as Olimpíadas.

De acordo com a ex-patinadora, o contrato com Comitê Olímpico Internacional (COI) determina que a competição aconteça em 2020. Com isso, poderia acontecer em outro mês até o fim do ano. "O COI tem o direito de cancelar os Jogos somente se eles não ocorrerem dentro de 2020. Isso pode ser interpretado como a possibilidade dos Jogos serem adiados, contanto que sejam realizados durante esse ano", explicou Seiko.

Já Thomas Bach, presidente do Comitê rechaçou a hipótese de adiamento na abertura da reunião do Comitê Executivo da entidade, em Lausanne, na Suíça, também na manhã desta terça. "O COI está totalmente determinado a fazer com que os Jogos ocorram com sucesso a partir de 24 de julho e até 9 de agosto", declarou o dirigente.

Mesmo admitindo a mudança, Seiko afirmou que o Comitê Tóquio segue trabalhando para o evento acontecer na data prevista. "As preparações para os jogos Olímpicos de Tóquio estão continuando com o objetivo de termos uma edição de sucesso de os Jogos neste verão em Tóquio", informou a ministra.

O anuncio veio após a confirmação de 274 pessoas infectadas e seis mortes no Japão.

