Economia global terá crescimento reduzido devido ao surto de coronavírus

A previsão de crescimento da economia mundial para 2020, diminuiu segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), passando a projetar um crescimento de 2,4%, menor expansão desde 2009, superando a expectativa anterior de 2,9%.

"As perspectivas econômicas globais permanecem moderadas e muito incertas devido ao surto de coronavírus. A principal mensagem para esse cenário de recuo é de que ele colocará muitos países em recessão, motivo pelo qual pedimos que medidas urgentes sejam adotadas nas áreas afetadas o mais rápido possível", disse à Reuters a economista-chefe da OCDE, Laurence Boone.

A OCDE passou a projetar para a China uma taxa de crescimento de 4,9%, o que representa uma redução de 0,8 ponto percentual ante a estimativa anterior (5,7%), divulgada em novembro. A segunda maior economia do mundo vai se recuperar em 2021 para níveis pré-coronavírus com crescimento de 6,4%, estima a organização.

Para os países que possuem o euro no comércio, onde o número de casos está aumentando rápido, a expansão foi estimada em 0,8% ante 1,1% em novembro, com a Itália registrando estagnação este ano. O crescimento da zona do euro deve subir para 1,2% em 2021.

Brasil

No Brasil, a projeção de crescimento da OCDE foi mantida em 1,7% em 2020 e em 1,8% em 2021. O mercado brasileiro reduziu a estimativa de alta do PIB em 2020 para 2,17%, segundo a última pesquisa Focus do Banco Central, mas bancos e consultorias vem reduzindo as projeções e diversas instituições já estimam um crescimento abaixo de 2%.

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, afirmou nesta segunda-feira em entrevista à GloboNews, que a expectativa para o PIB brasileiro deve sofrer revisão para baixo em consequência dos impactos do Covid-19.

Segundo ele, a SPE irá divulgar um relatório nesta semana com cenários para o impacto do coronavírus na economia brasileira e, até o início da próxima semana, deve ser divulgada a revisão do PIB de 2020. O dado atual do governo ainda é de um crescimento de 2,4%. Este número deverá ficar menor.

Segundo a OCDE, a estimativa de uma redução de 0,5% no crescimento global em 2020 leva em conta um cenário no qual a epidemia do coronavírus "tenha um pico na China no primeiro trimestre" e surtos "moderados e contidos" em outros países.

A organização projetou que a economia global pode se recuperar com um crescimento de 3,3% em 2021, assumindo que a epidemia atinja o pico na China no primeiro trimestre deste ano e outros surtos sejam contidos.

