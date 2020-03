O Ministério da Saúde confirmou através de uma nota oficial no sábado (29), o segundo caso de coronavírus (covid-19) no Brasil. O paciente infectado vive em São Paulo.



Em nota, o Ministério explica como o brasileiro foi contaminado.

"O homem de 32 anos esteve na Itália, onde possivelmente aconteceu a contaminação. Segundo o Ministério, não há evidências de circulação do coronavírus em território nacional".



O paciente chegou de Milão na última quinta-feira (27), e começou a apresentar os sintomas um dia depois.



O coordenador do comitê de contingenciamento em São Paulo contra o coronavírus, David Uip, disse que o paciente usou máscara durante o voo e não teve contato com outros passageiros no avião.



David explicou que o homem foi diagnosticado no Hospital Albert Einstein e que não foi necessária uma contraprova do Instituto Adolfo Lutz, já que os dois laboratórios utilizam a mesma metodologia.



Segundo o Ministério, as secretarias estadual e municipal de saúde, em conjunto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já estão investigando pessoas que podem ter tido contato com o paciente durante o voo e em outros locais.





