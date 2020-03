Jônathas Padilha, com informações do Canal Tech

Três cientistas brasileiros conseguiram sequenciar o genoma do novo coronavírus em apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso no Brasil. Para evidenciar a diferença, em média, os outros países demoravam cerca de 15 dias para realizar a ação.

A equipe formada pelos pesquisadores, Claudia Gonçalves, Jacqueline Goes e Claudio Sacchi divulgou nessa sexta-feira (28) os resultados. Assim que o primeiro caso foi confirmado no país, o trio conseguiu realizar a ação em tempo recorde.

Tecnicamente, a sequência obtida possui 96% da cobertura, mas isso já caracteriza um genoma completo. Ainda assim, os pesquisadores continuarão trabalhando até seqüenciarem totalmente o material genético do novo vírus.

Mutações

O novo coronavírus, COVID-2019, tem constantes mutações devido a diversos fatores isolados ou combinados, o que dificulta a descoberta o trabalho dos laboratórios na fabricação de vacinas.

Por exemplo, em uma só família, o RNA viral, pode se mutar de diversas formas, impossibilitando uma só vacina para pessoas que tem o mesmo sangue e moram juntas.

