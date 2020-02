OMS eleva grau de contaminação do coronavírus para "muito alto"

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou nesta sexta-feira (28) para “muito alto” o risco de disseminação em nível global do novo coronavírus. O aumento na classificação foi realizado durante uma coletiva de imprensa em Genebra pelo diretor geral da OMS, Tedros Ghebreyesus.

Entre a manhã dessa quinta-feira (27) e a da sexta-feira foram registrados 329 novos casos na China, o menor aumento do número de casos do último mês no país. No total, a China registrou mais de 78 mil casos do novo vírus.

Ghebreyesus falou sobre a observação que estão fazendo com a disseminação. “O que vemos agora são epidemias do Covid-19 interligadas em muitos países. mas a maioria dos casos são rastreáveis para contatos ou grupos de casos conhecidos. Não vemos evidências de disseminação do vírus livremente em comunidades”, destacou.

Entretanto, segundo o próprio, ainda há a chance de conter a disseminação do vírus se detectar cedo os casos, isolar e cuidar dos pacientes. “São diferentes cenários em diferentes países, e diferentes cenários dentro do mesmo país. A solução para conter o coronavírus é quebrar as cadeias de transmissão”, afirmou.

Tedros reforçou que as pesquisas em medicamentos e vacinas contra o novo coronavírus estão avançando, porém, não é preciso esperar se cada indivíduo se prevenir contra a contaminação e disseminação.

