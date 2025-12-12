Menu
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos

O dispositivo, inserido sob a pele do braço e com duração de três anos, amplia o acesso a métodos contraceptivos de longa duração na rede pública

12 dezembro 2025 - 14h12Taynara Menezes
O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procuraO município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura   (Foto: Divulgação)

O implante subdérmico Implanon, anunciado pelo Ministério da Saúde em julho, já está disponível gratuitamente para mulheres de 18 a 49 anos nas unidades de saúde de Campo Grande. O dispositivo, inserido sob a pele do braço e com duração de três anos, amplia o acesso a métodos contraceptivos de longa duração na rede pública.

O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura. Para acelerar a oferta, médicos e enfermeiros da rede passaram por capacitação na Unidade de Saúde da Família (USF) Noroeste na quinta-feira (11). Durante a atividade, 80 mulheres e adolescentes receberam o implante. A meta da Secretaria Municipal de Saúde é garantir profissionais habilitados em todas as regiões.

Segundo Alecsandra Fernandes, responsável técnica pela Saúde da Mulher, a escolha do método deve ser feita de forma individualizada. “Nem todas as pacientes serão elegíveis para o implante. A indicação depende da avaliação clínica”, explicou.

Profissionais destacam que o método beneficia principalmente mulheres que antes não tinham acesso ao dispositivo na rede privada. A enfermeira Juscilene Maciel, da USF São Conrado, conta que a chegada do implante tem gerado grande expectativa. “Muitas mulheres das periferias não tinham condições de acessar esse método. Agora têm uma oportunidade extraordinária de evitar gestações indesejadas”, disse.

Mulheres interessadas devem procurar sua unidade de referência para agendar consulta de planejamento sexual e reprodutivo.

