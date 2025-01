Carreta com oferta de mamografia e preventivos na UPA Moreninha vai até sexta (24)

Mulheres de 40 a 69 anos fazem parte do público alvo na realização de mamografias, que pode dar o diagnóstico precoce do câncer de mama, que, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), afeta 61,05 a cada 100 mil mulheres. Para facilitar o acesso, uma unidade móvel do Hospital do Amor realiza o exame, no estacionamento da UPA Moreninha, em Campo Grande.

No mesmo local, também é feito o exame preventivo que pode detectar anomalias no colo do útero, destinado às mulheres de 25 a 64 anos.

A unidade móvel atende das 7h às 11h e das 13h às 15h30. O serviço é aberto para todas as mulheres dentro da faixa etária recomendada, não sendo necessário ser residente da área para realizar os exames.

Para a mamografia, são disponibilizadas cerca de 20 vagas diárias por período manhã/tarde, enquanto o exame preventivo pode atingir até 45 coletas por período, dependendo da demanda.

É essencial levar o CPF, RG e comprovante de endereço, para garantir o bom andamento do processo.

