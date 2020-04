Com 3 novas confirmações, MS alcança 171 casos de coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgou nesta segunda-feira (20) a confirmação de 3 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul, com isso o estado tem, hoje, 171 casos confirmados da doença.

A SES recebeu 1.237 notificações, 37 estão sob investigação e 1.008 foram descartados e 21 foram excluídos. A curva gerada pelos 3 casos novos, são referentes a um aumento de 1,8% no número de casos nas últimas 24 horas.

Os casos novos são dois em Campo Grande e um em Bataguassu, todos estão em isolamento domiciliar. Entre os três, um se trata de uma mulher, 31 anos, e os outros dois são homens, 34 e 25 anos.

As mortes são 5, sendo duas em Batayporã, e as duas na capital e uma em Três Lagoas.

Campo Grande ainda é o município com maior número de casos confirmados, com 89, seguido por Três Lagoas com 18 e em terceiro o município de Dourados, Nova Andradina e Sonora, todos com 11 casos confirmados.

